Kesik baş cinayetinde 5 şüpheli adliyede(2) - Haberler

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Kesik baş cinayetinde 5 şüpheli adliyede(2)

Demirören Haber Ajansı - Yeliz Alagöz - Güncel
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Kesik baş cinayetinde 5 şüpheli adliyede(2)

SERBEST BIRAKILDILARZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Mustafa Keleş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Selahattin A., Ramazan T., Soner T., Sedat A. ve D.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Mustafa Keleş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Selahattin A., Ramazan T., Soner T., Sedat A. ve D.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yeliz Alagöz - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

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