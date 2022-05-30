Kesik baş cinayetinde 5 şüpheli adliyede(2) - Haberler

Kesik baş cinayetinde 5 şüpheli adliyede(2)
Demirören Haber Ajansı - Yeliz Alagöz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
SERBEST BIRAKILDILARZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Mustafa Keleş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Selahattin A., Ramazan T., Soner T., Sedat A. ve D.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Mustafa Keleş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Selahattin A., Ramazan T., Soner T., Sedat A. ve D.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Yeliz Alagöz - Güncel