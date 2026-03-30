Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneğinin (KEDAK) Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon hazırlıkları sürüyor.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre KEDAK ekibi, haberleşme, temel kampçılık ve navigasyon eğitimi aldı.

Eğitim kapsamında, harita okuma, saha uygulamaları ve gece kampı eş zamanlı olarak gerçekleştirilerek ekibin afetlere müdahale kapasitesi güçlendirilildi.

DSİ'den sporcusuna tebrik

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Avusturya'daki şampiyonada birinci olan DSİ Spor Kulübü sporcusu Toprak Topatan'ı tebrik etti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Graz şehrinde düzenlenen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonasına katılan Topatan'ın 1500 metre serbest kategoride 15.57.65 derecesiyle şampiyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Altyapısından itibaren Edirne DSİ Spor Kulübü bünyesinde yetişen şampiyon sporcumuz Toprak Topatan ile antrenörü Kardelen Üyümez'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz'a ziyaret

Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Bağcı ve Yılmaz, kaymakamlıkta bir araya geldi.

Yılmaz, ziyaret dolayısıyla Bağcı'ya teşekkür etti.