Keşan'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, eskiyen yolların yenilenme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Demirciler Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Özcan, ekiplerin özverisine teşekkür etti.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, eskiyen ve bozulan yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların Demirciler Caddesi'nde devam ettiğini aktaran Özcan, "Caddede ilk kat asfalt çalışmasında emek veren mesai arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Güneşin kavurucu sıcağına rağmen büyük bir azim ve disiplinle çalışan ekiplerimize kolaylıklar diledik. Şehrimiz için gece gündüz demeden ter döken emekçilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Martin'den Albay Özyürek'e ziyaret

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Uzunköprü Garnizon Komutanı Topçu Albay Kadir Özyürek'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Albay Özyürek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Martin'e teşekkür etti.

Martin de misafirperverliğinden dolayı Özyürek'e teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
