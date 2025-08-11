Keşan'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, eskiyen ve bozulan yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların Demirciler Caddesi'nde devam ettiğini aktaran Özcan, "Caddede ilk kat asfalt çalışmasında emek veren mesai arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Güneşin kavurucu sıcağına rağmen büyük bir azim ve disiplinle çalışan ekiplerimize kolaylıklar diledik. Şehrimiz için gece gündüz demeden ter döken emekçilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Martin'den Albay Özyürek'e ziyaret

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Uzunköprü Garnizon Komutanı Topçu Albay Kadir Özyürek'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Albay Özyürek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Martin'e teşekkür etti.

Martin de misafirperverliğinden dolayı Özyürek'e teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.