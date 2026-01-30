Haberler

El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalarak öldü

El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalarak öldü
Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde el frenini çekmeyi unutan Hüseyin Öztürk, hareket eden traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu traktörünün hareket etmesi sonucu altında kalan Hüseyin Öztürk (76) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamlıca köyünde meydana geldi. Traktörüyle evine giden çiftçi Hüseyin Öztürk, araçtan inip evin avlu kapısını açmak istedi. El freninin çekilmemesi sonucu hareket eden traktör, Hüseyin Öztürk'ü ezdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
