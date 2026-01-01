Edirne'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Edirne'nin Keşan ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Hüseyin Karabaş hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, Karabaş'ın cenazesini hastane morguna kaldırdı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Karabaş'ın kullandığı 22 AAL 903 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Orhaniye ve Yapıldak köyleri arasında bulunan sulama kanalına düştü.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Karabaş'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel