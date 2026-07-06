Haberler

Park halindeki minibüsün lastikleri kesildi

Park halindeki minibüsün lastikleri kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde, cami önünde park halindeki bir minibüsün lastikleri kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, park halindeki minibüsün lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesildi.

Olay, sabah saatlerinde kırsal İzzetiye Mahallesi'nde meydana geldi. İzzetiye Camisi'nin önünde park halindeki S.S. 99 No'lu İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesinde hizmet veren H.K.'ye ait 22 AN 272 plakalı minibüsün lastiklerinin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesici aletle kesildiği belirlendi. Sabah işe gitmek için minibüsünün yanına giden H.K., durumu fark edip jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, bölgede çalışma yapıp, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. H.K. de minibüsün ve kesilen lastikleri cep telefonuyla görüntüleyerek, "Aracın lastiklerini kesmişler. Burada duran bir aracın kime, ne zararı var" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık

NATO Zirvesi'ne saatler kala Fransa'dan çok önemli Türkiye adımı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Zeynep Bastık Evleniyor!

Zeynep Bastık Evleniyor!
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti