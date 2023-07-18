Keşan'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Keşan- İpsala karayolu Boztepe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden Berkan Yavuz yönetimindeki 59 EV 270 plakalı otomobil, Boztepe Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Berkan Yavuz ile araçta bulunan Fatma Yavuz, Zerrin İlkdoğmuş ve Ayza İlkdoğmuş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.