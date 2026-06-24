Haberler

Keşan'da Muhtar Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Keşan'da Muhtar Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesi Beğendik beldesi Yeni Mahalle Muhtarı İsmail Çalışkan (40), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Çalışkan'ın cenazesi öğle namazının ardından toprağa verilecek.

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Beğendik beldesinde, Yeni Mahalle Muhtarı İsmail Çalışkan (40), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Beğendik beldesi Yeni Mahalle Muhtarı İsmail Çalışkan, sabah saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Çalışkan'ı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çalışkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen İsmail Çalışkan'ın, öğle vakti Beğendik Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan büyük bomba! Süper Lig'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Vedat'ın ardından bir bomba daha! Süper Lig'de tarihi takas

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

Milli Takım'a zehir zemberek eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem kapandı!
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Böylesi hiç görülmedi! Cehennemi yaşayan ülkede bilanço ağırlaşıyor