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Keşan'da Kuraklık ve Sıcaklar Nedeniyle Balık Ölümleri

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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danışment Deresi'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi. Kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle derenin su seviyesi düşerken, denizle bağlantısı da kesilince balıklar oksijensiz kaldı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danışment Deresi'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle deredeki su seviyesi düştü.

Büyük bölümü kuruyan derenin denizle bağlantısı da kesilince oksijensiz kalan balıklar öldü.

Kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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