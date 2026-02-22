Keşan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren yağan karla, ilçe geneli beyaz örtüyle kaplandı. Araçlar, çatılar ve yerler beyaza büründü. Kar nedeniyle sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük yaşarken, polis ekipleri de oalsı olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede, vatandaşlar buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı