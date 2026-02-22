Haberler

Keşan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Keşan'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçe genelinde beyaz örtü oluşturdu. Ulaşımda zorluklar yaşanırken, polis ekipleri olumsuzluklara karşı önlemler aldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren yağan karla, ilçe geneli beyaz örtüyle kaplandı. Araçlar, çatılar ve yerler beyaza büründü. Kar nedeniyle sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük yaşarken, polis ekipleri de oalsı olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede, vatandaşlar buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
