Keşan'da İnşaattan Demir Çalındı, Hükümlü Yakalandı, Uyuşturucu Şüphelisi Gözaltına Alındı
Keşan'da bir inşaattan demir çalındığı tespit edildi. İnşaat sahibi polise başvurarak şikayetçi oldu. Bu sırada kesinleşmiş cezası bulunan bir hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli de gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Keşan'da inşaatından demir çalınan kişi polise başvurdu.
Y.Ö, Büyük Cami Mahallesi'ndeki inşaatı kontrol ettiğinde 80 demirin çalındığını fark etti.
İnşaat sahibi Keşan Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.
Kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
Keşan'da 5 yıl 21 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.U'yu Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin UYAP sorgusunda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 21 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli B.K'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.