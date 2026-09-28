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Keşan'da iddiaya göre çocukların otları yakmasıyla çıkan yangın kömürlüğe sıçradı, söndü.

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Keşan'da iddiaya göre çocukların otları yakmasıyla çıkan yangın kömürlüğe sıçradı, söndü.
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Edirne'nin Keşan ilçesinde iddiaya göre çocukların çakmakla oynayarak otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, bir evin kömürlüğü ile bahçedeki odunlara sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler eve sıçramadan söndürüldü; çocuklar korkarak kaçtı, inceleme sürüyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çocukların bahçede otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, bir evin kömürlüğü ile bahçedeki odunlara sıçrarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Sibel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çocukların çakmakla oynayarak otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, tek katlı bir evin kömürlüğü ile bahçesindeki odunlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, eve sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çocuklar ise yangının çıkmasıyla korkarak kaçtı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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