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Uyuşturucuyla yakalanan plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 128 bin lira ceza

Uyuşturucuyla yakalanan plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 128 bin lira ceza
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Edirne'nin Keşan ilçesinde plakasız motosikletle yakalanan ehliyetsiz sürücü E.İ.'nin üzerinde 81 sentetik uyuşturucu hap bulundu. Polis tarafından toplam 128 bin lira ceza kesilen şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde üzerinde 81 adet sentetik uyuşturucu hapla yakalanıp gözaltına alınan plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsü E.İ.'ye (25) toplam 128 bin lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, E.İ. yönetimindeki plakasız motosikleti Yörük Mahallesi Sevinç Sokak üzerinde durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan E.İ., bir süre sonra motosikleti yol kenarına bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. E.İ., polisin takibi sonucu yakalandı. E.İ.'nin yapılan üst aramasında 81 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ehliyetsiz olduğu da belirlenen E.İ.'ye ilgili maddelerden toplam 128 bin lira idari para cezası kesildi. E.İ., gözaltına alınırken, plakasız motosiklet ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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