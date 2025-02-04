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Keşan'da Dünya Kanser Günü Paneli Düzenlendi

Keşan'da Dünya Kanser Günü Paneli Düzenlendi
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Keşan ilçesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen panelde doktorlar ve akademisyenler kanserle mücadeledeki son gelişmeleri ve erken teşhisin önemini anlattı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Özcan, kanserin belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Keşan ilçesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla panel düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi iş birliği düzenlenen panelde doktor ve akademisyenler kanserle mücadeledeki son gelişmeleri anlattı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Özcan, burada yaptığı konuşmada, günün anlam ve önemini vurgulayarak, kanserle mücadelenin ve erken teşhisin önemine değindi.

Tıptaki yeni gelişmelerle birlikte 100 kanser türünden 5'iyle ilgili umut ışığının olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Bir insan haftada bir basit şekilde kendisine muayyene yapabilir. Yeni fark ettiğiniz ağrısız bir sertlik önemlidir. Çünkü sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde insanları doktora götüren şikayetlerin başında ağrı gelir. Kanser hastalığı tüm organlarda olduğu gibi meme kanserinde de, çok ağrılıdır. Ancak, son dönemde çok daha fazla ağrılıdır. Artık, bunu sokaktaki insan dahi teşhisini yapar."

Katılımcılara teşekkür eden Özcan, hastalıkların tedavisi için her zaman bilgi paylaşımına açık olduğunu kaydetti.

Panelde, Op. Dr. Osman Akdoğan kolon ve tiroit kanseri, Dr. Gözde Yılmaz rahim ağzı kanseri, Dr. Nilüfer Uncu meme kanseri, Doç. Dr. Nihan Altan Sarıkaya onkoloji psikolojisi, Dr. Öğr. Görevlisi Ayşe Gökçe Işıklı akciğer kanseri ve Diyetisyenler Gizem Keşli ile İlayda Fidan ise onkolojik beslenme konularında katılımcılara bilgi verdi.

Zabıta ekipleri marketleri denetledi

Keşan ilçesinde zabıta ekipleri marketleri denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler halkın güvenli ve huzurlu bir alışveriş ortamında hizmet alabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

İlçedeki marketlerde yapılan denetimlerde işyerlerinin ruhsatları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve reyon ile kasa fiyat etiketlerinin uyumu incelendi.

Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel
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