Üye Girişi
Haberler

Keşan'da cips paketlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, bir araçta bulunan cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Keşan-Malkara kara yolunda gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan K.K'nin çantasında dört cips paketine gizlenmiş 3 kilogram 258 gram eroin ile 740 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili K.K. ile araçtaki E.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Keşan Güvenlik Uyuşturucu Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024? Bayern Münih elendi mi? Real Madrid-Bayern Münih maçı ne oldu, kim elendi? Sampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak 2024? Wembley hangi takımın sahası? Şampiyonlar Ligi kim finale çıktı? Real Madrid elendi mi, Bayern Münih elendi mi? Real Madrid Bayern Münih ilk maç kaç kaç bitmişti? Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Real Madrid 2-1 Bayern Münih maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) R. Madrid B. Münih maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Final Four tek maç mı EuroLeague 2024? Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karagümrük TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede hangi statta oynanacak 2024? Yaş çay taban fiyatı açıklandı mı 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title