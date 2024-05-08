Keşan'da cips paketlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, bir araçta bulunan cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Keşan-Malkara kara yolunda gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan K.K'nin çantasında dört cips paketine gizlenmiş 3 kilogram 258 gram eroin ile 740 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili K.K. ile araçtaki E.A. ve İ.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.