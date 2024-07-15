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Keşan'da çıkan anız yangını söndürüldü

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yeni Mahalle'deki eski çöplük alanı yakınlarındaki tarlada çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisi ve tarlalardaki ağaçlar zarar gördü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Yeni Mahalle'deki eski çöplük alanı yakınlarındaki tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisi ve tarlalardaki ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Yeni Mahalle Edirne Keşan Çevre Yaşam Güncel Haberler

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