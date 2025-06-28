Keşan'da Buğday Tarlasında Yangın

Keşan'da Buğday Tarlasında Yangın
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, İzzetiye Mahallesi'nde bir buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede diğer tarlalara sıçradı ve 40 dekar buğday tarlası zarar gördü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzzetiye Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede diğer tarlalara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürülen yangında 40 dekar buğday tarlası zarar gördü.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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