Bariyeri aşıp, kumsala uçan otomobilden yara almadan kurtuldular
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobil, kontrolü kaybederek bariyeri aşıp 4 metre yükseklikten kumsala düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçtaki 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Kaza, öğle saatlerinde Yayla köyü sahilinde meydana geldi. Sürücünün ismi bilinmeyen otomobil, sahil yolunda kontrolden çıkarak demir bariyere çarpıp 4 metre yükseklikten kumsala uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, devrilen otomobildeki 4 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktı. Kazanın ardından yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı