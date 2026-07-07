Balkonda uçamaz halde bulunan kerkenez kuşu, bakıma alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin balkonunda uçamaz halde bulunan kerkenez kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Kuşun tedavi ve bakımının ardından doğal ortamına bırakılması planlanıyor.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde balkonda uçamaz halde bulunan kerkenez kuşu, Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
Keşan'da Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir evin balkonunda uçamaz halde kerkenez kuşu bulunması üzerine durum yetkililere bildirildi. Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından teslim alınan kuşun, kontrol ve bakım sürecinin ardından iyileşmesinin sağlanacağı bildirildi. Bakım süreci tamamlandıktan sonra kerkenez kuşu, tekrar doğal ortamına bırakılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı