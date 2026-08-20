Keşan köylerine içme suyu yenilemesi

Edirne İl Özel İdaresince Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy, Çamlıca ve Pırnar köylerinin içme suyu altyapısı yenilendi.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yaptığı açıklamada, köylerde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesine devam edildiğini belirtti.

Ciğerci, 2026 yılı yatırım programı kapsamında Bahçeköy, Çamlıca ve Pırnar köylerinin içme suyu terfi hattı ile enerji nakil hattının yenilendiğini kaydetti.

Kaynak: AA