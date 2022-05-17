Keşan Belediyesi'nin çocuklarla ilgili çevre ve doğa dostu projesine ödül - Haberler

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Çocuk ve doğa dostu projelerinin Keşan'a ödül getirdiğini belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda "Doğayla Özdeş Üreten Çocuklar" projemizle ödül kazandık. Projemizle çocuklarımızı okul ve ev dışında hayata katmayı planlıyoruz. Çünkü çocuklarımızın mutluluğu, dünyanın mutluluğu demek. Yarışmaya; çocuklarımızın doğayla iç içe şekilde, yedikleri ürünlerin nasıl üretildiklerini kendilerine ait alanda yetiştiricilik yaparak öğrenebilecekleri bir projeyle katıldık. Projemiz ödüle layık görüldü ve ödülümüzü Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ve Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in elinden aldık. Doğaya duyarlı, toprakla iç içe, teknolojiyi de işin içine katarak çok güzel bir yerinde eğitim projesi ile çocuklarımızı hayata hazırlayacağız. Bu projede toplanan geri dönüşüm materyallerinden, ileri dönüşüm çalışmaları yaparak, üretilen materyallerin çocuklar tarafından kullanılmasını sağlayacağız." dedi.

Ülkenin geleceği olan çocukların duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak için telefon, tablet ve bilgisayar üçgeninden başka dünyaların da olduğunu çocuklara göstermek amacıyla bu projeyi hazırladıklarını dile getiren Mustafa Helvacıoğlu, "Çocuklarımız bu proje ile aileleri ile doğal ortamda kaliteli zaman geçirecekler. Kümes hayvanlarını dahil yetiştiricilik bilgi ve becerilerini oluşturup gelişimlerini sağlayacağız. En önemli amacımız çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlamak ve emek vererek bir şeyler üretmesine yardımcı olmak. Projemize Keşan Kaymakamlığımız, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve KİSEV destek oluyor. "

Helvacıoğlu, projenin hazırlanmasında emeği olan Keşan Belediyesi Proje Masası ekibine de teşekkür etti.

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