Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü: 2023'te 1975 olaya müdahale ettik

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Alp, 2023'te 1975 olaya müdahale edildiğini bildirdi.

Alp, yaptığı yazılı açıklamada, 30 personel ve 7 araçla bölge halkının can ve mal güvenliğini korumak için özveriyle çalıştıklarını belirtti.

İtfaiye ekiplerinin günün her saatinde teyakkuzda olduğunu aktaran Alp, şunları kaydetti:

"Amacımız Keşan ve bölge halkımıza itfaiye hizmetlerini dünya standartlarında kesintisiz bir şekilde sunarak rahat huzurlu ve güvenli bir yaşam ortamı sağlamak. 2023'te 539 yangın, 59 trafik kazası, 227 su tahliyesi, 200 insan kurtarma, 180 hayvan kurtarma ve 770 diğer olaylar olmak üzere toplam 1975 olaya müdahale ettik. Bin 140 kişiye eğitim verirken, 283 yangın önleme faaliyetinde bulunduk."

Alp, itfaiye ekiplerinin kentsel yangınlara ortalama 7 dakikada ulaştığını ifade etti.