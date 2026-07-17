Kerküklüler, Irak'ta silahların devlet kontrolüne alınması sürecini destekliyor

Irak'ın Kerkük kentinde halk, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla başlatılan silahların yalnızca devlet kontrolünde bulundurulmasına yönelik çalışmaları olumlu karşılıyor.

AA muhabirine konuşan Kerküklüler, kontrolsüz silahlanmanın ülkede yıllardır güvenlik sorunlarına yol açtığını belirterek, silahların yalnızca devletin güvenlik güçlerinin kontrolünde olması gerektiğini ifade etti.

Kerküklü Yasir Maruf, bunun hükümetin attığı en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Ülkede hiçbir şekilde kontrolsüz silah bulunmasını istemediklerini dile getiren Maruf, elinde veya evinde silah bulunanların bir an önce en yakın polis merkezine giderek silahlarını teslim etmesini ya da kayıt altına aldırmasını temenni etti.

Silahlar ülkede yıllarca güvenlik ihlaline neden oldu

Gazeteci ve yazar Firas el-Hamdani, özellikle son 20 yılda ülkenin birçok bölgesinde yaşanan çatışmaların en büyük nedenlerinden birinin izinsiz ve ruhsatsız silahlar olduğunu ifade etti.

Hamdani, silahların ülkede yıllarca güvenlik ihlallerine neden olduğunu söyledi.

Orantısız ve özellikle silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen silah kullanımının ülkede kötü bir silahlanma kültürü oluşturduğuna işaret çeken Hamdani, "Bir gün bunun önüne geçilmesi gerekiyordu." dedi.

Hamdani, ülkede silahların yıllarca keyfi ve kontrolsüz şekilde kullanıldığını ve bunun kişisel veya grup bazında ülkenin istikrarına zarar verdiğini ifade etti.

Hamdani, hükümetin talimatı doğrultusunda Irak İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan silahların devlet kontrolü altına alınması sürecinin ülkenin istikrarına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Halkı bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç var

Bu adımın yalnızca silahların toplanması ve devlet kontrolüne alınmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Hamdani, halkın ülkesine sahip çıkması ve Irak'ın tamamen kontrolsüz silahlardan arındırılması için kapsamlı bilinçlendirme çalışmalarının başlatılması gerektiğini ifade etti.

Özellikle son 20 yılda ülkenin yaşadığı şiddet, terör ve çatışmalar nedeniyle silaha yönelen bir neslin yetiştiğine dikkati çeken Hamdani, artık ülkede silahsız ve istikrarlı bir dönemin başlamasının önemli olduğunu vurguladı.

"Silahı artık sadece güvenlik güçlerinin elinde görmek istiyoruz"

Silahların artık kişiler veya grupların elinde bulunmasını istemediklerini dile getiren Kerküklü esnaf Merdan Emin de kontrolsüz silahlanmanın uzun yıllardır ülkede binlerce insanın canını yaktığını söyledi.

Emin, "Silahların susması ve insanların güven içinde yaşaması için silahları artık yalnızca güvenlik güçlerinin elinde görmek istiyoruz." dedi.

Bu adım ülkenin istikrarına ve ekonomisine katkı sağlar

Kerküklü iş insanı Hattap Ekmekçi, Irak'ın bir an önce gelişmesini, istikrara kavuşmasını ve refah seviyesinin yükselmesini istediğini ve tüm bunların güvenliğin sağlanmasıyla mümkün olacağını söyledi.

Güven ortamının olduğu bir yerde ekonomi, ticaret ve yatırımların da gelişeceğini vurgulayan Ekmekçi, "Silahlar kimin ya da hangi grubun elinde olursa olsun mutlaka kontrol altına alınmalı." diye konuştu.

Irak'ta Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan, silahın yalnızca devletin kontrolünde bulundurulmasını amaçlayan komite haziran ayında resmen çalışmalarına başlamıştı.