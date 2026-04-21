İletişim Başkanı Duran, Kerkük Valisi seçilen Ağa'yı tebrik etti Açıklaması

İletişim Başkanı Duran, Kerkük Valisi seçilen Ağa'yı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kerkük Valisi seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'yı tebrik ederek, bu gelişmenin Kerküklüler için hayırlı olmasını diledi ve valilik görevine Türkmen bir ismin seçilmesinin temsilde denge ve adaletin önemini vurguladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmet Seman Ağa'nın Kerkük Valisi olmasının, Kerküklüler için hayırlı olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kerkük'te valilik görevine Türkmen bir ismin seçilmesi, temsilde denge, adalette eşitlik ve ortak geleceğe duyulan inancın güçlü bir tezahürüdür. Bu adım, çok kültürlü yapısıyla öne çıkan Kerkük'ün ruhuna uygun, tarihi bir eşiktir. Türkmenlerin, Kerkük'ün asli unsurlarından biri olarak yönetimde hak ettikleri şekilde yer alması; gecikmiş bir hakkın teslimi olduğu kadar, kalıcı istikrarın da anahtarıdır. Yeni dönemin kardeş Irak'a ve Kerkük'e güven, refah ve istikrar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
