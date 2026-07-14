Haberler

Kerkük Katliamı'nın 67. Yılında Anma Programı

Kerkük Katliamı'nın 67. Yılında Anma Programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde, 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı'nın 67. yıl dönümü dolayısıyla Kerkük Valiliği binasında geniş katılımlı bir anma programı düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentinde, 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı'nın 67. yıl dönümü dolayısıyla Kerkük Valiliği binasında geniş katılımlı bir anma programı düzenlendi.

Kerkük Valiliği tarafından organize edilen etkinlikte hayatını kaybeden Türkmen şehitleri dualarla ve saygı duruşuyla anıldı.

Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'nın da katıldığı programa, vali yardımcıları, Kerkük İl Meclisi üyeleri, daire müdürleri ve valilik personeli katıldı.

Vali Ağa, olayın üzerinden 67 yıl geçmesine rağmen hala tazeliğini koruduğunu belirterek, "Kerkük başta olmak üzere ülkenin hiçbir yerinde bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederim." dedi.

Irak'ta istikrarın yanında tüm kesimler arasında ciddi ve kalıcı barışın sürdürülmesinin önemine değinen Ağa, savaşsız ve huzurlu bir Irak için tüm devlet mekanizmalarının çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı

Dünya diken üstünde! Füzelerin hedefinde bu kez Arap ülkesi var
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak