Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
 - Güncelleme:
Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak'ın batı ve güney illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

Irak'ın batı ve güney illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Kent merkezi ve civardaki köylerden 50 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan açıklamada, bunların büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı, tıbbi müdahalenin ardından da taburcu edildiği kaydedildi.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü, Kerkük, Irak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title