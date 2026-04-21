Kerkük Valisi Muhammet Seman Ağa, mesaisine başladı

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük Valiliği'nde göreve başladı. Ağa, etnik ve mezhep ayrımı yapmadan tüm Kerküklülere hizmet edeceklerini vurguladı ve kenti kalkındırmak için birlikte çalışma mesajı verdi.

Irak'ta Kerkük valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, mahkemedeki yemin töreninin ardından makamına geçerek mesaisine başladı.

Ağa, Kerkük Valiliğinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Etnik köken ve mezhep ayrımı yapmadan tüm Kerküklülere hizmet getireceğiz." dedi.

Yıllardır etnik, mezhep ve fikir ayrımı nedeniyle "hizmetsiz kalan Kerkük'ün yüzünü değiştireceklerini" ve "Kerkük sevdası" esaslı bir yönetim sistemi uygulayacaklarını, yerel idaredeki Kürt, Arap ve Süryanilerle kenti kalkındıracaklarını dile getiren Ağa, Kerkük'ün kalkınması ve istikrarının sürdürülmesinin ancak "birlikte ve ekip halinde" gerçekleştirileceğini vurguladı.

Kerkük Valisi Ağa, yıllar önce Türkmenlerin önerdiği dönüşümlü vali sisteminin hayata geçmesinde emeği olan Kerkük'teki tüm siyasi parti başkan ve yetkililere teşekkür etti.

Kerkük İl Meclisinin 16 Nisan'da yapılan oturumunda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı vali olarak seçmesiyle Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
