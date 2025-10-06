Kerkük'te Uluslararası Kitap ve Teknoloji Fuarı Yoğun İlgi Gördü

Irak'ın Kerkük kentinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Kitap ve Teknoloji Fuarı'nda Türkiye standı ve Türkçe kitaplar yoğun ilgi gördü.

Kerkük Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği öncülüğünde düzenlenen fuara yerli ve yabancı onlarca yayınevi katıldı.

Kerkük Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği Başkanı Muhammet Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Türkçe kitap ve yayınların büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bu yıl ilki düzenlenen fuarın çok ilgi gördüğünü belirten Hıdır, bir sonraki fuara katılacak uluslararası yayın evlerinin sayısının artacağını belirtti.

Selahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinden fuara katılan araştırmacı yazar Niyazi Mimaroğlu, fuara Arapça ve Türkçe yayınlanan kitaplarıyla katıldığını söyledi.

Fuarda Türkçe kitapların ilgi görmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Mimaroğlu, şimdiye kadar yayınladığı 18 kitabın 12'sinin Türkçe olduğunu ve Irak Türkmenlerinin tarih, coğrafya ve sosyal hayatını ele aldığını ifade etti.

Fuara katılan Hasan Ali Maliki, fuara ve özellikle Türkçe kitaplara gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Başta Türkiye'den olmak üzere yabancı yayınevlerinin fuara katılımının Kerkük için önemli olduğuna dikkat çeken Maliki, bu önemli organizasyonun her yıl yapılmasını istedi.

Kerkük'teki ilk kitap fuarı deneyimin kendilerini mutlu ettiğini belirten Kervan Zahir de daha önce Bağdat, Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki fuarlara gitmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Kerkük'te ilk kez yabancı kitap severleri gördüklerini ifade eden Zahir, burada özellikle Türkçe ve yabancı kitapların dikkatini çektiğini söyledi.

Kerkük Beyaz Ev Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Kitap ve Teknoloji Fuarı, 8 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.