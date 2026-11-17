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Kerkük'teki Türkmenler, Irak'ın Kerkük kentindeki İl Meclisinde yapılan seçimlerde son bir yılda ikinci kez Irak Türkmen Cephesinden (ITC) bir adayın vali seçilmesini memnuniyetle karşıladı???????.

Türkmenler, Kerkük İl Meclisinin nisan ayında gerçekleştirdiği oylamada Kerkük Valisi görevine ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı ve üç gün önce yine yaptığı oylamada ITC Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi'yi valilik makamına seçmesini Türkmenlerin yerel idarede söz sahibi olmaları ve Irak siyasetinde daha etkin rol üstlenmeleri açısından??????? önemli bir adım olarak değerlendirdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kerküklü Bedir Terzi, bu önemli gelişmelerle Türkmenlerin yıllardır mahrum bırakıldıkları siyasi haklarını elde ettiklerini söyledi.

Türkmenlerin uzun yıllardır siyasi haklarından mahrum bırakıldığını belirten Terzi, Kerkük Valiliği makamı ve Bağdat hükümetinde bir Türkmenin bakan olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkmen valinin bu kentte tüm kesimlere eşit mesafede olacağına inandığını bildiren Terzi, hiçbir kesimin hakkının yenmemesi gerektiğini ve Türkmen valinin bunu başaracağına inandığını aktardı.

Kerkük'te yaşayan bütün toplumların eşit haklara sahip olması gerektiğine dikkati çeken Terzi, "Bir tarafın hakkını alıp diğer tarafın mahrum bırakılmasını istemiyoruz. Herkes hakkını alsın. Biz de yıllardır mahrum kaldığımız haklarımızı elde ettik. Allah'a şükürler olsun." dedi.

"Türkmenler mevcut istikrar ve güvenliği koruyacaktır"

Türkmenlerin siyasi kazanımlarının kentteki mevcut istikrar ve güvenliği koruyacağına inandığını anlatan Terzi, şöyle devam etti:

"Bizim istediğimiz millete hizmet edilmesi, insanlar arasında ayrılık ve bölünmenin oluşturulmamasıdır. Halk hizmet bekliyor. Kimse birbirini düşman olarak görmemeli." dedi.

Kerküklüler tüm semtlere eşit hizmet sunulmasını istiyor

Kerkük'te yaşayan Türkmen, Kürt ve Arapların yüzyıllardır bu toprakları kardeşçe paylaştıklarını hatırlatan Kerküklü Şefik Ağa, yeni Kerkük Valisi Kahtan Vendavi'nin bütün kesimlere eşit hizmet sunmasını temenni etti.

Kentin tüm bileşenlerinin bir bütün olarak güçlü olduğuna dikkati çeken Ağa, "Kentimizde yaşayan Türkmen, Kürt ve Araplar yüz yıllardır hepimiz bir aradayız ve kardeşiz." diye konuştu.

Yıllarca Irak geneli ve özellikle Kerkük'ün zor günler, şiddet, saldırı ve savaşlar yaşadığını hatırlatan Ağa, artık Kerküklülerin birlik, barış ve huzur içinde yaşamayı hak ettiğini dile getirdi.

"Türkmenler bu görevleri hak ediyor"

Türkmenlerin bir yıl içinde iki kez Kerkük Valiliği görevini üstlenmesi ve Bağdat'ta bir bakanlık elde etmesinin siyasi açıdan önemli bir başarı olduğunu dile getiren Kerküklü esnaf Muhammet Behcet, Türkmenlerin bu görevleri hak ettiğini söyledi.

Türkmenlerin yaklaşık yüz yıldır Irak'taki hükümetlerce görev ve makamlardan uzaklaştırıldıklarını aktaran Behcet, bu gelişmelerin Türkmenler için tarihi önem taşıdığını ifade etti.

Türkmen valinin görev süresi sınırlı olsa da önemli hizmetler gerçekleştirebileceğine inandığını dile getiren Behcet, bu kısa sürede en iyi hizmeti sunabileceğini anlattı.

Behcet, gelecek dönemlerde Türkmenlerin Kerkük yönetiminde daha uzun süre görev almasını temenni etti.

Türkmenlerin bu önemli görevle ecdadlarının bu topraklarda bıraktığı eşitlik mirasını yeniden hayata geçireceğine inandığını bildiren Nuray Köprülü, buna mutlaka tüm Kerküklülerin tanıklık edeceğini vurguladı.

Kerkük'te uzun süredir çözüm bekleyen altyapı ve ekonomik sorunlara da değinen Köprülü, özellikle vatandaşların günlük yaşamını etkileyen yakıt, elektrik ve ekonomik sıkıntıların giderilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

Kaynak: AA