Haberler

Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine Muhammed Seman Ağa Seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kerkük Vilayet Meclisi'nde yapılan oylama ile Muhammed Seman Ağa, Kerkük vilayetine yeni vali olarak atandı. Bu seçim, bölgedeki Türkmenlerin yaklaşık bir asır sonra valilik makamına dönmesini sağladı.

(ANKARA) - Irak'ın Kerkük vilayeti valiliğine, Kerkük Vilayet Meclisi'nde yapılan oylamayla Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi.

Kerkük Vilayet Meclisi'nde bugün gerçekleştirilen oturumda valilik görevinde değişiklik yapıldı. Oturumda önce eski Vali Rebvar Taha'nın istifası kabul edildi, ardından meclis üyeleri yeni vali olarak Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı seçti.

Muhammed Seman Ağa'nın seçilmesiyle birlikte Kerkük Valiliği'nin yaklaşık bir asır sonra yeniden Türkmenlere geçtiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

