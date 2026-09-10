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Kerkük’te terör örgütü DEAŞ’a hava saldırısı düzenlendi

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Irak Hava Kuvvetlerinin, Kerkük kentinin kırsalında terör örgütü DEAŞ'a ait sığınaklara hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Irak Hava Kuvvetlerinin, Kerkük kentinin kırsalında terör örgütü DEAŞ'a ait sığınaklara hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Irak Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi savaş uçakları Kerkük'ün güneyinde DEAŞ'a ait sığınakları bombaladı.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığının sorumluluk alanında bulunan Vadi Şay bölgesinde terör örgütü mensuplarının hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine belirlenen hedeflere 4 başarılı hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Sığınakların tamamen imha edildiği ve içerisindeki terör örgütü mensuplarının öldürüldüğü aktarılan açıklamada, ölenlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Irak'ta dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, yaklaşık 3 yıl süren çatışmaların ardından 10 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı "zafer" kazanıldığını ilan etmişti.

Ancak terör örgütü, ülkenin kuzey, batı ve doğusundaki bazı bölgelerde hücre yapılanmaları üzerinden zaman zaman saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

Irak güvenlik güçleri de örgütün kalıntılarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarına devam ediyor.

Kaynak: AA
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