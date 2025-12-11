Kerkük'te iki gündür aralıksız süren şiddetli yağışlar nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Irak'ın Kerkük kentinde iki gündür süren sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen selde, evinde mahsur kalan bir kadın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Sel felaketi sonucu Irak genelinde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Irak'ın Kerkük kentinde iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağışın neden olduğu selde evinde mahsur kalan bir kişi elektrik akımına kapıldı.
Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, evin su altında kalması sonucu meydana gelen elektrik arızası nedeniyle akıma kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Irak genelinde iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış ve sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
