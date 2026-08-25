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Kerkük'te Mevlit Kandili'nde Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni

Kerkük'te Mevlit Kandili'nde Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni
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Kerkük'te Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen geleneksel toplu sünnet şöleninde 100'den fazla çocuk sünnet edildi. Düşük gelirli ve şehit ailelerinin çocuklarına ücretsiz hizmet verilirken, ihtiyaç sahiplerine yardım ve hediyeler dağıtıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen geleneksel toplu sünnet şöleninde yüzün üzerinde çocuk sünnet edildi.

Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı, Kadir Allev ve Hacı Osman Camisi'nde geleneksel sünnet şöleni düzenlendi.

Avcı Camisi İmam Hatibi Adil Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplu sünnet şöleni geleneğinin atalardan kalma bir Osmanlı geleneği olduğunu söyledi.

Her yıl olduğu gibi Mevlit Kandili dolayısıyla bu yıl da camide düzenledikleri toplu sünnet töreninde zellikle düşük gelirli ailelerin çocukları ile şehit ailelerinin çocuklarının ücretsiz sünnet ettirildiğini aktaran Mahmud, "Bu mübarek günde toplu sünnet şöleninin yanında ihtiyaç sahibi ailelere ayni yardım, çocuklara hediyeler ve yemek ikramı yapıyoruz." dedi.

Çocuğunu sünnet ettiren Kerküklü Muhammed Esved, bu geleneğin yüzyıllardır sürdürülmesinden dolayı çok mutlu olduğunu bildirdi.

Geçen yıl yeğenlerini, bu yıl oğlunu bu geleneksel şölende sünnet ettiren Esved, etkinliği icra edenlere teşekkür etti.

Şölene maddi katkıda bulunan Fereydün Ezel, yüzyıllardır devam eden bu anlamlı geleneğin sürdürülmesi için destek vermeye geldiklerini aktardı.

Kaynak: AA
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