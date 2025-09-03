Kerkük'te Mevlit Kandili Coşkuyla Kutlandı

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.

Kerkük kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan Büyük Nur Camisi'nde düzenlenen Mevlit Kandili programına çok sayıda Kerküklü katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunup dua edildi.

Cami İmam ve Hatibi Ahmet Hurşit, vaazında, Hz Muhammed'in böyle bir gecede alemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade etti.

Mevlit Kandili'nin önemine değinen Hurşit, dünya ve Orta Doğu bölgesinde istikranın ve barışın gelmesi için dua etti.

Gazze halkı için dua eden Hurşit, bir an önce savaşın bitmesini, Gazze'deki açlık ve zulme son verilmesini istedi.

Türkmen Güzel Kur'an Okuyanlar Derneği Başkanı Hüseyin Altunses, bu gece yılın en güzel, anlamlı ve değerli gece olduğunu söyledi.

Altunses, Türkmenler olarak her yıl Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki hemen tüm camilerde kandil programı düzenlendiğini bildirdi.

Bu gece dünyaya nurların saçtığını aktaran Altunses, dünyanın her yerine barışın ve huzurun gelmesi temennisinde bulundu.

Mevlid Kandili programına katılan Şahin Dayı Kadir, bu gece Allah'ın insanlığa bir değeri bahşettiğini belirtti.

Allah'ın ve Peygamberinin yolunu tutmanın her Müslümanın üzerine bir vecibe olduğunu aktaran Kadir, Müslüman dünyasının en çok barışa ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Türkçe ve Arapça Mevlid-i Şerif okunup, Salavat-ı Şerifelerin getirildiği programın ardından vatandaşlara tatlı, şeker ve meyve suyu ikramında bulunuldu.