Irak'taki Kerkük Uluslararası Maarif Okulları, iftar programı düzenledi

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkiye Maarif Vakfı'na ait Kerkük Uluslararası Maarif Okulu'nda geleneksel iftar programı gerçekleştirildi. Okul Müdürü Şanlı Muhammed, iftar vesilesiyle öğrenciler ve velilerin bir araya geldiğini belirtti. Ayrıca, ramazan boyunca düzenlenen 'Esma-ül Hüsna'yı Ezberleme Yarışması'nda başarılı olan öğrencilere ödüller verildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki Kerkük Uluslararası Maarif Okulu'nda iftar programı düzenlendi.

Kerkük Uluslararası Maarif Okulu Müdürü Şanlı Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar programı geleneğini bu ramazan da düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Muhammed, ramazan vesilesiyle öğrenciler, öğretmenler, veliler ve kentte eğitime gönül veren insanların bir sofra etrafında toplandığını ifade etti.

Ramazan ayında okulda öğrenciler arasında "Esma-ül Hüsna'yı Ezberleme Yarışması" düzenlediklerini de aktaran Muhammed, iftar programında yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdiklerini söyledi.

İftara katılan Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkçe Eğitim Müdürü Eyad Sarıkahya, böyle bir ramazan geleneğinin sürdürülmesinden ötürü mutlu olduğunu belirtti.

Maarif Okulu'nun Kerkük'te en başarılı okullardan biri olduğuna dikkat çeken Sarıkahya, burada Kerkük'ün tüm kesimlerinden öğrencilerin nitelikli bir eğitim aldığını vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
