Haberler

Kerkük'te ITC Başkanı Ağa'nın Posteri Ateşe Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın belediye panosuna yerleştirilen posteri, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateşe verildi. Ağa, bu tür eylemlerin Kerkük'e yakışmadığını belirterek sükunetin korunması gerektiğini vurguladı.

Irak'ın Kerkük kentinde belediye panosuna yerleştirilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın posteri ateşe verildi.

Kentin Şorca semtinde bir süre önce belediye panosuna yerleştirilen Ağa'nın posterini ateşe veren kimliği bilinmeyen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Basına açıklamada bulunan ITC Başkanı Ağa, Irak meclis seçimlerine saatler kala Kerkük'te üzücü olayların yaşanmasını tasvip etmediklerini söyledi.

Bu demokrasi şölenine barış, sükunet içinde ve medeni bir şekilde katılımın sağlanmasını isteyen Ağa, poster yakma gibi eylemlerin köklü bir tarihe sahip olan Kerkük'e yakışmadığını aktardı.

Kerkük'te sükunetin korunmasının öneminin altını çizen Ağa, bu eyleme karşı cevabın sandıktan çıkacak sonuçla verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır bu yakıtla trafikte
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

TFF açıkladı: Bahis skandalının ardından maçlar ertelendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.