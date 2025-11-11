Kerkük'te ITC Başkanı Ağa'nın Posteri Ateşe Verildi

Irak'ın Kerkük kentinde belediye panosuna yerleştirilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın posteri ateşe verildi.

Kentin Şorca semtinde bir süre önce belediye panosuna yerleştirilen Ağa'nın posterini ateşe veren kimliği bilinmeyen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Basına açıklamada bulunan ITC Başkanı Ağa, Irak meclis seçimlerine saatler kala Kerkük'te üzücü olayların yaşanmasını tasvip etmediklerini söyledi.

Bu demokrasi şölenine barış, sükunet içinde ve medeni bir şekilde katılımın sağlanmasını isteyen Ağa, poster yakma gibi eylemlerin köklü bir tarihe sahip olan Kerkük'e yakışmadığını aktardı.

Kerkük'te sükunetin korunmasının öneminin altını çizen Ağa, bu eyleme karşı cevabın sandıktan çıkacak sonuçla verileceğini kaydetti.