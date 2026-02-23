Haberler

Irak'ta Türkmen vekilin evine silahlı saldırı

Güncelleme:
Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Gülsel Muhammed'in Kerkük'teki evine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi. ITC Başkanı, saldırıyı kınayarak acil bir soruşturma talep etti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Gülsel Muhammed'in Kerkük kentindeki evine silahlı saldırı düzenlendi.

ITC Vekili Muhammed'in Kerkük kent merkezindeki evine yönelik kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, Milletvekili Muhammed'in evini hedef alan silahlı saldırıyı sert şekilde kınadı.

"Bu saldırı, Kerkük vilayetinde güvenlik ve istikrarı sarsmaya yönelik tehlikeli bir girişim ve açık bir hukuk ihlalidir." diyen Ağa, Kerkük'teki ilgili güvenlik makamlarını konuyla ilgili acil ve şeffaf bir soruşturma başlatmaya, failleri ortaya çıkarmaya ve adalete teslim etmeye çağırdı."

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haberler.com
