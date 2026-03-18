Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı düzenlendi
Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına düzenlenen füze saldırısında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Saldırının sorumlusuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kerkük kent merkezindeki Tisin semtinde bulunan Haşdi Şabi karargahına füze saldısı düzenlendi.
Saldırıda can kaybı yaşanmazken karargahta maddi hasar oluştuğu belirtildi.
Iraklı yetkililerden saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb