Kerkük'te halk mahalle jeneratörü zammına karşı yolları trafiğe kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Irak'ın Kerkük kentinde, yıllardır süren elektrik kesintileri, belediye hizmetleri ve altyapı eksikliği ve özellikle son günlerde mahalle jeneratörü fiyatlarına yapılan yüksek zam nedeniyle halk protestolar başlattı.

Kerkük'ün çeşitli semtlerindeki ana cadde ve yolları trafiğe kapatan göstericiler mahalle jeneratörü fiyatlarına yapılan yüksek zammın iptal edilmesini istedi.

Kerküklü Yunus Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerküklülere yönelik bir haksızlık olarak tanımladığı zam kararının bir an önce iptal edilmesini talep ederek, kararın en çok geliri düşük aileleri etkilediğini bildirdi.

Kerküklü Muhammed Cemal, Kerkük ve Kerküklülerin çıkarı doğrultusunda Kerkük il meclisinin bu soruna bir an önce müdahale etmesini istedi.

Bağdat hükümetinin bu krize müdahale etmesini isteyen Halil Cemal de sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.

Kaynak: AA