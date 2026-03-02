İran lideri Hamaney'in ölümü nedeniyle Kerkük'te eğitime 2 gün ara verildi
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ın Kerkük kentinde eğitim faaliyetlerine 2 gün ara verildi. Yerel idare açıklamasında, kararın Irak hükümetinin ilan ettiği ulusal yasla dayanışma amacıyla alındığı belirtildi.
Kerkük yerel idaresinden yapılan yazılı açıklamada, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinden dolayı kentte eğitime 2 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kararın, Irak hükümetinin aynı sebeple ilan ettiği 3 günlük ulusal yasla dayanışma çerçevesinde alındığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb