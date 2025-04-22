Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

Kerkük Maarif Okulu'nda Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Kerkük Maarif Okulu'nda Mezuniyet Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki Kerkük Maarif Okulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. İlk mezunlarını geçen yıl veren okul, bu yıl lise seviyesini de açmayı planlıyor. Okul yönetimi ve öğretmenler, kaliteli eğitim verdiklerini ve müşterinin bu okullara ilgisinin arttığını belirtti.

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki Kerkük Maarif Okulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Kerkük Maarif Okulu Müdürü Şanlı Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maarif ilkokulundan ikinci kez mezun vermelerinin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

İlk mezunlarını geçen yıl verdiklerini belirten Muhammed, Kerkük'te ilk ve ortaokuldan sonra bu yıl lise seviyesini de açacaklarını aktardı.

Muhammed, kaliteli eğitim verdikleri için Maarif okullarına rağbetin her geçen gün daha da arttığını dile getirdi.

Okulda İngilizce, Arapça ve Türkçe eğitim verdiklerini kaydeden Muhammed, en büyük hedeflerinin Kerkük'teki eğitim sistemine ciddi ve önemli katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Kerkük Maarif İlkokulu İngilizce öğretmeni Esra Sahir de öğrencilerine tıpkı kendi çocukları gibi değer verdiğini ifade etti.

Sahir, 6 yıl boyunca öğrencilerine kaliteli bir eğitim vermek için ellerinden geleni yaptıklarını ve bugün onları uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrenci velisi Murat Can da 6 yıl boyunca çocuğunun Maarif okulunda eğitim görmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek bugün heyecan, mutluluk ve gururu birlikte yaşadıklarını dile getirdi.

Maarif okulunun eğitim sistemi, öğretmenler ve tüm eğitim kadrosundan memnun olduğunu dile getiren Can, çocuklarının ortaokul ve lise eğitimlerini de Maarif okullarıyla sürdüreceklerini kaydetti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.