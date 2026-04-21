Dışişleri: Kerkük'e Türkmen bir vali seçilmesi tarihi bir gelişmedir

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük Vilayet Meclisi'nin 16 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen oturumunda Kerkük Valisi olarak seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak Cumhurbaşkanı'ndan mazbatasını alarak bugün (20 Nisan) itibarıyla resmen görevine başlamıştır. Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük'e Türkmen bir Vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir. Bunu, aynı zamanda, Irak'ın ve Kerkük'ün asli bileşeni olan Türkmen soydaşlarımız bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimi olarak görüyoruz. Kerkük'te üst düzey idari görevlerin bileşenler arasında uzlaşı temelinde dönüşümlü şekilde paylaşımı, sadece Türkmenler değil, Kerkük'ü oluşturan tüm unsurlar için adil ve hakkaniyete uygun bir kazanımdır. Bu gelişmenin, Irak'ın ve Kerkük halkının huzur, güvenlik ve refahına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

