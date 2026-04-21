Dışişleri: Kerkük'e Türkmen bir vali seçilmesi tarihi bir gelişmedir

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'e Türkmen bir vali seçilmesini tarihi bir gelişme olarak değerlendirirken, kapsayıcılık ve toplumsal huzurun sağlanması açısından önemine vurgu yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kerkük'e Türkmen bir vali seçilmesi ile ilgili, "Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük'e Türkmen bir Vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük Vilayet Meclisi'nin 16 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen oturumunda Kerkük Valisi olarak seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak Cumhurbaşkanı'ndan mazbatasını alarak bugün (20 Nisan) itibarıyla resmen görevine başlamıştır. Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük'e Türkmen bir Vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir. Bunu, aynı zamanda, Irak'ın ve Kerkük'ün asli bileşeni olan Türkmen soydaşlarımız bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimi olarak görüyoruz. Kerkük'te üst düzey idari görevlerin bileşenler arasında uzlaşı temelinde dönüşümlü şekilde paylaşımı, sadece Türkmenler değil, Kerkük'ü oluşturan tüm unsurlar için adil ve hakkaniyete uygun bir kazanımdır. Bu gelişmenin, Irak'ın ve Kerkük halkının huzur, güvenlik ve refahına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı

Netanyahu'ya darbesi büyük! 40 İsrailli gözaltına alındı
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ''İnşallah'' diyerek açıkladı

''İnşallah satın alma opsiyonunu kullanıp bizden satın almazlar!''
Özgür Özel'in dili sürçtü: 71 bin tane İsrailli bebek öldü

Özgür Özel'in dili sürçtü: Filistinli bebek demek isterken...
ABD'li kaleci Klinsmann'ın boynu kırıldı

Boynu kırıldı!
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Motosiklet koyun sürücünün arasına daldı: Sürücü yaralandı, 8 koyun öldü

Kurallara uymayınca, sürüsünden 8 koyunu kaybetti
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı

Uzun süredir koku geliyordu, korkunç gerçek reklam panosundan çıktı