Kerimcan Durmaz Hakkında 'Yasa Dışı Bahse Teşvik' Davası Devam Ediyor

(İSTANBUL) - Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında "yasa dışı bahse teşvik" suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları katıldı. Duruşmada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazının cevabının gönderilmediği belirtildi.

Durmaz beyanında, suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazının cevabın beklenmesi ve diğer eksiklerin giderilmesi için davayı 10 Temmuz'a erteledi.

İddianamede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kerimcan Durmaz'ın izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan ve bu nedenle yasa dışı olan bahis ve kumar sitelerinin reklam filminde oynadığının belirlendiği kaydediliyor.

Durmaz'ın Malta konserinde arkasındaki ekranda yasa dışı bahis sitesinin ismi yazdığı sırada, "Hani casinolar felan" dediğine dikkat çekilen iddianamede, Durmaz'ın "yasa dışı bahsi zincirleme şekilde teşvik" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.