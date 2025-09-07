Haberler

Kerbela'da Köprü Çöktü: 5 Yaralı

Irak'ın Kerbela kentinde yapımı devam eden köprünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürerken, Başbakan Sudani, sorumlular hakkında soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yoldan geçen bazı araçlar çöken köprünün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri, köprü altında mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlattı.

AA muhabirinin Kerbela sağlık dairesinden aldığı bilgiye göre, olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, olayda kusuru bulunanlara yönelik acil soruşturma talimatı verdi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
