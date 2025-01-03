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Kepsut'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Kepsut'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İlçenin Hotaşlar Mahallesi'ndeki yolda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü ile 10 F 2428 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Erkan Yıldız - Güncel
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