Kepsut'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İlçenin Hotaşlar Mahallesi'ndeki yolda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü ile 10 F 2428 otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ekiplerin, olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.