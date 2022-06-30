Kepsut Belediyesi eski çöp sahasını rehabilite ederek millet bahçesine dönüştürüyor Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Kille Deresi kenarında belediyeye ait 60 bin metrekare alandaki eski moloz ve çöp sahası rehabilite edilerek millet bahçesine dönüştürülüyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Kille Deresi kenarında belediyeye ait 60 bin metrekare alandaki eski moloz ve çöp sahası rehabilite edilerek millet bahçesine dönüştürülüyor. Kepsut Belediyesince yürütülen projede ağaçlandırılmış piknik alanları, açık etkinlik alanları, yürüyüş parkuru, bisiklet parkuru, çocuk oyun grupları, fitness alanları, kafeterya, voleybol ve basketbol sahaları, mescit, lavabo ve tuvaletler yer alacak. Daha önce tamamlanan 40 bin metrekarelik alanın devamı olarak ikinci etap olarak yapılan çalışmalar sonucu toplamda 100 bin metrekarelik yeşil alan hizmete sunulmuş olacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, "Çalışmaların yaz sonuna kadar tamamlanması planlandı. İnşallah ekim ayı sonunda tamamlayarak hizmete açacağız." ifadesini kullandı. AA / Erkan Yıldız - Güncel Güncel Haberler

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