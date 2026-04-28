Kepez Kaymakamlığı'nda Binasına Silahla Saldırıda Bulunan ve Serbest Bırakılan Şüpheli, Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Tehditlerine Devam Ediyor

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında silahla ateş ettikten sonra yakalanan ancak daha sonra serbest bırakılan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli M.Y, sosyal medya üzerinden iş arkadaşlarını tehdit etmeyi sürdürüyor.

Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli M.Y, 16 Mart'ta Kaymakamlık binasına girerek kurusıkı tabancayla 7-8 el ateş ettikten sonra kendisini bir odaya kilitledi. M.Y, aynı gün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, işyerindeki personele yönelik "ben bunları delik deşik edeceğim" ifadelerini kullandı.

Olayda yaralanan olmazken, yaklaşık 4,5 saat süren müzakerenin ardından teslim olan M.Y, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü ve daha sonra serbest bırakıldı. M.Y hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki görevinden de 3 ay süreyle uzaklaştırıldı.

Bu sırada sosyal medya hesabı üzerinden tehditlerine devam eden M.Y. hakkında, aynı iş yerinde çalışan bir kişi de 6284 sayılı kanun kapsamında önleyici tedbir kararı verilmesi talebiyle Antalya 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, tedbir ve elektronik kelepçe talebinin bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini belirterek başvuruyu reddetti. Ancak ret kararına yapılan itirazı inceleyen Antalya 2. Aile Mahkemesi şüphelinin şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılayıcı davranışlarda bulunmaması yönünde uyarılmasına ve başvurucunun bulunduğu konut, iş yeri ve diğer alanlara yaklaşmaması için 2 ay süreyle uzaklaştırılmasına karar verdi.

Mahkeme kararında M.Y'nin ısrarlı şiddet içerikli davranışlarının mevcut olduğu ifade edildi. Öte yandan, mahkemenin koruma kararına rağmen şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden tehdit içerikli paylaşımlarına devam ettiği görüldü. M.Y. son olarak sosyal medya hesabı üzerinden, "Ölünce çeneniz iyi ki bağlanacak, yoksa bu kahpelikle ve kalleşlikle siz orada da ortalığı karıştırırsınız" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Çalışanlar, can güvenliğinden korktuklarını bildirdi.

