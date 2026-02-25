Haberler

Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kepez Belediyesi, Kuzeyyaka Mahallesi'nde hayırsever desteğiyle yeni bir Aile Sağlığı Merkezi kazandıracak. Protokol, Antalya Valiliği'nde imzalandı.

Kepez Belediyesi ve hayırsever desteğiyle, Kuzeyyaka Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi'ne ait arsaya inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü, Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda Vali Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan ve hayırsever Batuhan Özdere arasında imzalandı.

Kocagöz burada yaptığı konuşmada, "Geleceğin Kepezini el birliğiyle inşa ediyoruz. Kuzeyyaka Mahallemize kazandırılacak 2 hekimli Aile Sağlığı Merkezi'nin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil

Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil