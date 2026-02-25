Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak

Kepez Belediyesi ve hayırsever desteğiyle, Kuzeyyaka Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi'ne ait arsaya inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü, Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda Vali Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan ve hayırsever Batuhan Özdere arasında imzalandı.

Kocagöz burada yaptığı konuşmada, "Geleceğin Kepezini el birliğiyle inşa ediyoruz. Kuzeyyaka Mahallemize kazandırılacak 2 hekimli Aile Sağlığı Merkezi'nin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.