Çanakkale'de su sorunu protesto edildi

Çanakkale'nin Kepez beldesinde içme ve kullanma suyundaki kalite problemleri nedeniyle yapılan protestoda, suya yapılacak zam karşıtı pankartlar açıldı ve sloganlar atıldı. AK Parti Kepez Belde Başkanı, halkın temiz suya erişim hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Çanakkale'ye bağlı Kepez beldesinde içme ve kullanma suyundaki kalite sorunu ile suya yapılacak zam protesto edildi.

Ak Parti Çanakkale Merkez İlçe ve Kepez Belde Teşkilatı öncülüğünde belediye binası önünde yapılan protestoda, "Temiz Kepez, temiz su", "Filtre kahve değil, filtre su içiyoruz", "Kepez bu suyu hak etmiyor", "Zam değil su istiyoruz" yazılı pankartlar açıldı, "Çamurlu suya zam istemiyoruz" sloganı atıldı.

Protestoda çamaşır ve bulaşık makinelerinin üzerine pet şişelere doldurulan sular konuldu.

AK Parti Kepez Belde Başkanı Ömer Candan, yaptığı açıklamada, 2026 yılına girerken halen temiz suya kavuşma derdinde olduklarını ifade etti.

Evlerde akan suyun tuzlu, çamurlu ve kullanılabilirlikten uzak olmasının yalnızca teknik bir sorun olmadığını aktaran Candan, şöyle devam etti:

"Bu halkın sağlığını, yaşam kalitesini ve güvenliğini tehdit eden büyük bir ihmal göstergesidir. Kepez halkına layık görülen bu suyu içmek bir yana, duş almak, diş fırçalamak ve temizlik yapmak mümkün değildir. Halkın çamaşır ve bulaşık makineleri, kombileri, suya temas eden tüm eşyaları zarar görmüş, halk maddi ve manevi olarak zarar görmüştür."

Candan, belediye tarafından suya yüzde 57 oranında zam yapılacağının açıklandığını belirterek, Kepez sakinleri olarak çamurlu ve tuzlu suyu ile hizmet alınamayan bir sisteme yapılan zammı asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Haberler.com
