Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı

Kepez Belediyesi ekiplerince sağanak sonrası çukurların oluştuğu yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yağmur sularının neden olduğu yol deformasyonlarına müdahale edilerek, ulaşımın güvenliği sağlandı.

Toprak, taş ve çeşitli atıklarla tıkanan mazgallar temizlendi. Araç trafiğinin yoğun olduğu güzergahlarda gerekli önlemler alınarak, çalışmalar gece saatlerinde de devam etti.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve olası sağanaklara karşı tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu bildirdi.